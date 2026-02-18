Scossa di terremoto nelle Madonie: magnitudo 3.2 a sud-est di San Mauro Castelverde

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.2 è stata registrata nella serata di ieri, 17 febbraio 2026, alle 22:00:35 ora italiana, con epicentro a circa 3 chilometri a sud-est di San Mauro Castelverde, nel Palermitano.

Il sisma, avvenuto alle 22:00:35 ora italiana (21:00:35 UTC), è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. Le coordinate geografiche dell’evento sono 37.8987 di latitudine e 14.2118 di longitudine, con una profondità di 7 chilometri, un dato che spiega perché la scossa sia stata percepita in modo piuttosto netto dalla popolazione.

Il movimento tellurico è stato avvertito in diversi centri delle Madonie, generando comprensibile apprensione tra i residenti. Non si registrano danni a persone o cose, né risultano criticità segnalate alle autorità locali.