Screening di massa COVID-19. Notizie confortanti da Cefalù, Campofelice e San Mauro

Notizie dal territorio. Arrivano risultati confortanti dalla quattro giorni di screening che si è svolta al Marzio Tricoli di Cefalù ad opera dei sanitari dell’ASP.

Comunica il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina che su ben 1206 tamponi rapidi solo due sono stati i casi di positività.

Buone notizie anche da Campofelice di Roccella, dove su 367 tamponi solo tre sono i positivi individuati.

Anche per San Mauro Castelverde, dove ieri si era parlato di un probabile focolaio, l’emergenza sembra rientrata, il sindaco Minutilla ha infatti chiarito che i diversi casi positivi riscontrati nella giornata di ieri sono di fatto frutto di un’anomalia dei test, come accaduto a Castellana Sicula. In effetti i dati odierni a San Mauro confermano l’ipotesi, oggi su 204 test non si è registrato alcun caso positivo.

Allo stato attuale dunque, secondo i dati a disposizione, a Cefalù il totale dei positivi, tra test molecolare e rapido, si attesta sui 34. A Castelbuono, invece, non ci sono aggiornamenti rispetto ai giorni scorsi, così come comunicato sulla pagina Facebook del Comune, al momento 58 positivi tutti da test molecolare, stesso discorso vale per il dato di eventuali guariti, il comune rispondendo a un cittadino su Facebook segnala che si è in attesa di “tantissimi esiti del secondo tampone”.