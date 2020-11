Screening tamponi nelle Madonie. Alcuni risultati. Preoccupazione a San Mauro

Arrivano i primi risultati dei test di massa effettuati oggi in molti centri delle Madonie. In particolare sono stati i rispettivi sindaci a fornire sulle pagine FB dedicate il numero di test e i positivi riscontrati dai sanitari dell’ASP.

Il dato risulta, almeno in alcuni centri, confortante se paragonato ai numeri di positivi presenti a Castelbuono, tuttavia a preoccupare il dato a San Mauro Castelverde. Il sindaco Minutilla ha parlato, durante una diretta FB, di un probabile focolaio. Nel dettaglio:

A Isnello su 92 tamponi nessun positivo

A Pollina su 147 tamponi nessun positivo

A Gangi su 131 tamponi due persone positive.

A Polizzi Generosa su 136 tamponi due persone positive

A Castellana Sicula su 80 tamponi 10 positivi, la risposta dei tamponi è risultata anomala secondo il parere dei sanitari dell’ASP che hanno deciso di interrompere per il momento lo screening.

Nel Petralie, su 283 tamponi effettuati si è registrato solo un positivo residente a Petralia Soprana.

A San Mauro Castelverde, ci sono diversi positivi ai tamponi rapidi, ma il sindaco Minutilla ha preferito non fornire numeri e attendere il dato ufficiale basato sui tamponi molecolari. In ogni caso il sindaco ha parlato durante la diretta di un probabile focolaio. Secondo la normale procedura dell’ASP tutti i positivi al tampone rapido (in ogni centro madonita) sono stati sottoposti al molecolare.