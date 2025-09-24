Scuola, comunicato dell’amministrazione e dubbi della Costituente

Il tema della nuova scuola continua a far discutere e ad alimentare contraddizioni politiche. Dopo il Consiglio comunale dell’11 agosto, in cui il Sindaco aveva illustrato la situazione, un nuovo comunicato dell’amministrazione – diffuso ieri, 23 settembre – riporta la vicenda al centro del dibattito pubblico.

Ma i conti non sembrano tornare: ciò che si legge nel documento ufficiale appare distante da quanto dichiarato in aula poche settimane fa. Una discrepanza che solleva interrogativi e che la Costituente per la Castelbuono di domani non ha mancato di sottolineare, chiedendo maggiore chiarezza e coerenza.

Cronache dal Paese Reale

Ma… è la stessa scuola?

La scuola di cui si parla nel comunicato al link allegato, che porta la data di oggi, 23 settembre, è la stessa di cui il Sindaco ha parlato nello scorso Consiglio comunale. Era l’11 agosto 2025.

Ma forse l’amministrazione si deve mettere d’accordo con se stessa. Sia il Sindaco che il Vicesindaco, nonché assessore ai LLPP, sembrano ignorare tutto quello che è accaduto su questo progetto. E la colpa, tanto per cambiare, è degli uffici.