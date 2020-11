Scuola Primaria Castelbuono. Sospese le attività didattiche in presenza. Da domani sarà attiva la DAD

Con una circolare della dirigente scolastica prof.ssa Francesca Barberi è stata sospesa a scopo precauzionale l’attività didattica in presenza per gli alunni della scuola primaria di Castelbuono

Attivazione didattica a distanza scuola Primaria sede di Castelbuono

Si comunica che da venerdì 6 novembre per le classi della Scuola Primaria di Castelbuono, in via precauzionale, le attività didattiche in presenza sono sospese e proseguono a distanza sulla piattaforma GSuite for Education.

Lo svolgimento delle lezioni online è garantito sulla base dell’orario definitivo previsto in presenza e secondo le modalità proposte dal Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto. La ripresa delle attività didattiche in presenza è subordinata all’evoluzione di casi sospetti e in attesa di accertamenti e potrà essere confermata o revocata in data da definirsi.