Seconda dose vaccino Pfizer, spostato al 29 maggio il drive-in in via Mazzini

L’ASP comunica che è stata spostata la data per la vaccinazione in modalità “drive-in” per i soggetti che hanno fatto la prima dose di “pfizer” il primo maggio. Dunque non il 22 maggio come comunicato in precedenza, ma il 29.

Gli over 80, soggetti fragili, soggetti che hanno fatto la prima dose e accudiscono i soggetti fragili, chiaramente già vaccinati ai sensi della Legge 104 art. 3, comma 3;

Riceveranno la seconda dose a Castelbuono in data 29 maggio.

Si ricorda che sono necessari i modelli A e C già compilati.

I modelli possono essere ritirati in comune (portineria) o li potete richiedere via mail a

culturaeturismo@comune.castelbuono.pa.it

Il luogo rimane via Mazzini

Gli orari di “drive in” andranno per età.

Categoria over 80 alle ore 8:15

Soggetti fragili ore 9:15

Tutti gli altri ore 10:30