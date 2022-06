Secondo il quotidiano britannico «The Independent» Ypsigrock è tra i 18 migliori festival musicali d’Europa

Ascolta l'articolo

E’ «L’Independent», uno dei quotidiani online più letti nel Regno Unito, a includere Ypsigrock tra i 18 migliori festival musicali d’Europa. L’articolo, pubblicato a questo link, è stato redatto da Roisin O’Connor, Adam White , Annabel Nugent e Jacob Stolworthy i quali inseriscono il festival indie castelbuonese tra i 18 Festival da non perdere in Gran Bretagna e in Europa, insieme a giganti top come il Glastonbury Festival e il Primavera Sound.

L’intento dei quattro giornalisti britannici è proporre il meglio dell’offerta musicale festivaliera europea e oltre i confini inglesi, i quali sono assai noti per la qualità della musica e dei festival. In questo “top di nomi” c’è Ypsigrock.

In Sicilia e in Italia però poco si comprende l’importanza di un tale riconoscimento, la dichiarazione rilasciata dai direttori artistici Vincenzo Barreca e Gianfranco Raimondo (in basso) induce a una riflessione in tal senso.