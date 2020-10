Segnalazione su alcune criticità per le visite al cimitero

Pubblichiamo di seguito la segnalazione di un lettore che vuole evidenziare alcune criticità emerse durante una visita al cimitero di Castelbuono.

La prima problematica riguarda la mancanza di acqua dalle fontanelle di servizio.

In secondo luogo viene segnalato che l’ingresso contingentato al cimitero, fissato a tre persone per volta fino a un massimo di quaranta persone all’interno, determina possibili assembramenti di persone all’esterno in attesa di poter entrare.