Sei castelbuonesi in gara alla Targa Florio 2026. Il “Trofeo Vincenzo Mazzola” al miglior equipaggio della prova speciale Geraci – Castelbuono

Cresce l’attesa sulle strade delle Madonie per la 110ª edizione della Targa Florio, in programma dal 14 al 16 maggio 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama rallistico nazionale e internazionale. Anche quest’anno Castelbuono sarà rappresentata da sei protagonisti impegnati tra rally moderno e storico. Nella competizione valida per la Coppa Rally di Zona (CRZ), riflettori puntati sul veterano castelbuonese Giovanni Barreca, che prenderà parte alla gara insieme a Salvatore Mirenda su Peugeot 208 VTI. Per Barreca si tratta di una nuova partecipazione alla storica corsa madonita, forte dell’esperienza maturata negli anni sulle strade della Targa Florio. Accanto a lui ci sarà anche l’esordiente Marco Cammarata, affiancato dal navigatore Rosario Bonomo sulla grintosa Citroën C2 VTS. Per Cammarata sarà la prima esperienza alla Targa Florio, appuntamento che rappresenta uno dei traguardi più prestigiosi per ogni appassionato di rally siciliano.

Gli equipaggi affronteranno le impegnative prove speciali del rally moderno lungo un percorso che attraverserà alcuni dei tratti più iconici del territorio madonita. Nel prestigioso CIRAS – Campionato Italiano Rally Auto Storiche, invece, spazio all’esperienza e al fascino delle vetture storiche con Claudio Martorana e il navigatore Michele Prisinzano, pronti a dare spettacolo a bordo della storica Talbot Lotus, vettura simbolo del rally anni Ottanta.

A rappresentare Castelbuono nel rally storico ci sarà anche Mario Alessi, navigatore dell’equipaggio formato con Gandolfo Placa su Opel Ascona RS. Il programma ufficiale della manifestazione è entrato nel vivo ieri giovedì 14 maggio con lo shakedown sulla SP89 di Poggio San Francesco e con la cerimonia inaugurale a Palermo. Le gare vere e proprie si svolgeranno oggi venerdì 15 e sabato 16 maggio tra Palermo e le Madonie, con prove speciali, riordini e parchi assistenza distribuiti nel comprensorio.

Per quanto riguarda il rally storico CIRAS, la prima giornata scatterà venerdì 15 maggio con le prime sfide lungo le strade delle Madonie, mentre la seconda tappa si svolgerà sabato 16 maggio con arrivo finale e premiazione a Palermo. La Targa Florio 2026 si svilupperà complessivamente su oltre 140 chilometri di prove speciali per il rally moderno e oltre cento chilometri per la gara storica, confermando ancora una volta il legame tra la corsa automobilistica più antica del mondo e il territorio delle Madonie.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre assegnato il “Trofeo Vincenzo Mazzola”, dedicato alla memoria del pilota porschista castelbuonese. Il riconoscimento andrà al miglior equipaggio della prova speciale Geraci – Castelbuono riservata alle auto storiche, rendendo ancora più significativo il legame tra la Targa Florio e la comunità castelbuonese. Per i sei protagonisti castelbuonesi sarà un weekend all’insegna dell’adrenalina, della passione e dell’orgoglio di rappresentare la propria comunità in una manifestazione che continua a rappresentare una delle pagine più prestigiose dell’automobilismo italiano.