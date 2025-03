“SERVIZI PRESIDIARI” DELLA POLIZIA DI STATO NEL CENTRO DI PALERMO

La Questura di Palermo, con la programmazione di un serrato piano operativo di controllo del territorio ricadente nell’ampia porzione del centro storico cittadino, continua e continuerà, con pattuglie di polizia a presidiare il territorio interessato da rilevanti flussi turistici, secondo le linee guida dei “controlli presidiari”, dispositivi volti alla perlustrazione di itinerari con particolare riferimento alle aree interessate da densità demografica e dall’erogazione di servizi pubblici come quelle ospedaliere, così da assicurare la visibilità ed una capillare “prossimità” della Polizia di Stato alla cittadinanza.

I servizi riguardano anche zone considerate nevralgiche per la sicurezza e la percezione di sicurezza dei cittadini ed il perimetro dell’area interessato dai ripetuti pattugliamenti di polizia, vigilanze dinamiche e posti di osservazione, si articola attraverso: il “percorso arabo-normanno”, con particolare attenzione, alla via Maqueda “bassa”, la stazione ferroviaria centrale, e quella percorsa dagli assi viari che, dalle adiacenze di quell’area, raggiungono piazza Villena ed il mercato di Ballarò, nonché dei pronto soccorso dei nosocomi cittadini “Civico e Policlinico”.

L’intensificazione dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio vedono collaborare proficuamente diverse articolazioni operative della Polizia di Stato coinvolgendo non solo L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ma anche il Commissariato di P.S. della zona di competenza e quelli ad esso limitrofi.

Le operazioni di controllo sono coordinate, proficuamente, dalla locale sala operativa, prevedendo anche l’impiego di Funzionari ed Ispettori della Polizia di Stato.

Come sempre, tutte le componenti impiegate nel servizio, secondo le loro specificità, lavorano in sinergia, in ottica di sicurezza integrata, per contrastare, oltre che i reati, legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori e contro il patrimonio, anche inadempienze che sfociano nell’illegalità.

Il presidio del territorio esercitato in modo così capillare si rivela strumento essenziale per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità , sia essa illecito penale o amministrativo.

I servizi di controllo presidiari, continueranno anche nelle prossime settimane.