Servizio di Psicomotricità e laboratori di lingua inglese allo Studio GEA di Castelbuono

Tra i nuovi servizi che si svolgeranno presso lo Studio di Consulenza Psicosociale “Gea” di Castelbuono, vi è il servizio di “Psicomotricità” con operatore Di psicomotricità dell’eta’ evolutiva riconosciuto dal CONI.

Il servizio sara’ attivo a partire dal mese di Ottobre 2020.

L’educazione psicomotoria è una pratica educativa rivolta ai bambini che considerano l’esperienza corporea come espressione della vita emozionale e dell’evoluzione dei processi cognitivi.Un’esperienza nuova che permetterà ai bambini, in forma individuale o in piccolo gruppo, di affrontare paure, insicurezze e relazionarsi con l’ambiente in cui si vive.

Per info rivolgersi ai numeri riportati in locandina.

Tutte le attività dello Studio verranno svolte in sicurezza e nel rispetto delle norme di contenimento del Covid-19. Studio GEA.

Inoltre a partire da ottobre sarà attivato il laboratorio di lingua inglese. Tutti i dettagli in locandina