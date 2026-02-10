Settimana dello Studente 2026 all’IIS “Luigi Failla Tedaldi”: scuola, territorio e futuro

Si è conclusa la quarta edizione della Settimana dello Studente all’IIS Luigi Failla Tedaldi, che ha coinvolto sia i percorsi liceali (Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane) sia l’Istituto Agrario, confermandosi come un’esperienza altamente formativa, partecipata, di alto valore orientativo.

In entrambi i contesti, gli studenti sono stati protagonisti attivi: hanno progettato e organizzato le attività, condotto laboratori e animato momenti di confronto, dimostrando autonomia, senso di responsabilità e capacità di lavorare in gruppo. Accanto alle attività autogestite, la settimana è stata arricchita da numerosi laboratori e incontri con esperti esterni, che hanno offerto occasioni concrete di approfondimento e orientamento.

Nei percorsi liceali, la proposta è stata ampia e articolata: dalla lezione–spettacolo FISICA-mente all’educazione sessuale, dalla nutrizione e sport all’orientamento universitario, fino ai laboratori su diritti, identità, ambiente, primo soccorso, ingegneria biomedica, teatro-terapia e organizzazioni umanitarie. Grande spazio è stato dato anche ai talenti degli studenti, che hanno condiviso competenze e passioni in ambiti artistici, scientifici, sportivi ed espressivi. A chiudere la settimana, la realizzazione collettiva di un murales ispirato a La danza di Matisse, simbolo di armonia e partecipazione.

All’Istituto Agrario, la Settimana dello Studente ha rafforzato in modo particolare il legame con il territorio e il mondo del lavoro, grazie al contributo di docenti universitari, professionisti e aziende. Momento centrale è stato l’incontro con Fiasconaro, eccellenza del Made in Sicily, rappresentata dalla brand manager Agata Fiasconaro, che ha dialogato con gli studenti su marketing, identità del brand, export e risorse umane, offrendo uno sguardo concreto sulle prospettive del settore agroalimentare. Accanto a questo, numerosi interventi hanno affrontato temi legati alla coltivazione, alla gestione aziendale, alla comunicazione, al benessere, alla prevenzione e all’educazione affettiva, rafforzando il valore orientativo dell’esperienza.

Nel suo insieme, la Settimana dello Studente 2026 ha mostrato come la scuola possa essere uno spazio di apprendimento attivo, cittadinanza consapevole e orientamento reale, in cui il dialogo tra studenti, docenti, esperti e territorio contribuisce a rendere il futuro professionale e umano dei ragazzi più vicino e concreto. Un’esperienza che conferma l’importanza di una scuola aperta, capace di fare rete e di valorizzare le competenze di ciascuno.

La Settimana dello Studente si chiude così con un bilancio estremamente positivo, lasciando in eredità relazioni, consapevolezze e nuove prospettive, e confermando il ruolo dell’IIS Luigi Failla Tedaldi come comunità educativa dinamica, attenta alla formazione integrale degli studenti e al dialogo con il territorio.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli studenti organizzatori, ai docenti e agli esperti esterni che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, in particolare alle aziende e alle realtà partner della scuola nei percorsi di orientamento e di filiera, che continuano a investire nella crescita delle nuove generazioni.