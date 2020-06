Sfilata di Salvini a Cefalù. Polemiche sugli assembramenti

E’ stato lo stesso leader della Lega Matteo Salvini a scattare il selfie (vedi sopra) relativo alla sfilata con i propri simpatizzanti nel centro storico di Cefalù. Una foto che, grazie anche alla splendida scenografia, porta alla mente la favola del pifferaio magico, ma che allo stesso tempo ha fatto scaturire forti critiche da parte di molti cittadini cefaludesi. In primis è intervenuto su Facebook il sindaco Rosario Lapunzina che ha denunciato la messa a rischio della salute pubblica a causa del mancato rispetto delle regole anti COVID-19. Ecco che cosa scrive il sindaco:

Nel giorno in cui persino i Vescovi siciliani si esprimono contro la ripresa delle processioni religiose, per il timore di nuovi contagi, assistiamo a queste assai discutibili processioni pagane, che mettono a rischio la salute pubblica e in cattiva luce una Città, i cui abitanti hanno saputo sacrificarsi per il rispetto delle regole.