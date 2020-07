Si accende la speranza per Marianna. Potrà accedere alla cure

Si accende la speranza per Marianna, la coraggiosa mamma dagli occhi buoni che necessita con estrema urgenza di cure specifiche e molto costose per vincere la guerra contro il linfoma da cui è affetta. La gara di solidarietà grazie alle donazioni di tantissime persone ha dato i suoi frutti in pochissimi giorni. Sono infatti più di 3500 i donatori che insieme hanno permesso di raccogliere l’incredibile cifra di 160.000 € necessaria per le cure (in questo momento siamo per l’esattezza a 158.332 €, ma ormai è questione di qualche ora per raggiungere l’obiettivo).

Un grande gesto di solidarietà collettiva, un vortice di amore per questa famiglia in difficoltà.

Forza Marianna, come tu stessa hai scritto “complicato non è impossibile, voglio guarire, invecchiare con mio marito e crescere i miei due piccoli grandi amori”, coraggio! Tutti sperano e pregano per te, per voi.