Sì alla perizia medica su un castelbuonese condannato in primo grado per violenza sessuale

Secondo quanto riporta Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia è stata disposta la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con l’ammissione della perizia avente ad oggetto le condizioni fisiche dell’imputato al momento dei fatti nel processo di appello a carico di Angelo Madonia, condannato in primo grado a dieci anni per violenza sessuale, atti persecutori, minacce gravi su una minorenne.

La perizia ammessa dalla Corte di Appello di Palermo accoglie la richiesta della difesa dell’imputato dopo che era stata rigettata dal Tribunale di Termini Imerese durante il primo grado.

Nelle more della sentenza definitiva, il Tribunale di Prevenzione ha disposto per Madonia la misura della sorveglianza speciale per due anni con divieto di allontanamento dal paese di residenza senza avviso, non rincasare oltre le 20:30 e non uscire prima delle 7:00 e divieto di partecipazione alle pubbliche riunioni.