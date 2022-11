Sì alla proroga delle indagini per peculato e abuso d’ufficio a carico del sindaco Cicero

Ascolta l'articolo

Giornale di Sicilia del 4 novembre 2022

Proroga delle indagini a carico del sindaco di Castelbuono, Mario Cicero. La notizia è stata confermata solo adesso, ma risalirebbe a prima dell’estate. E’ stato il PM del Tribunale di Termini, Concetta Federico a chiederla con l’autorizzazione del Gip. Peculato e abuso d’ufficio le accuse a carico del primo cittadino: una visita istituzionale con l’auto blu nel nord Italia che si sarebbe tramutata in un viaggio di piacere, poiché ad accompagnare il sindaco c’era la compagna.

Inoltre avrebbe utilizzato l’auto blu durante il lockdown, per fini privati, come fare la spesa. “Sono sereno, perché sono stato in Piemonte, a Roma e in Veneto – dichiara Mario Cicero – per una visita istituzionale. A Roma abbiamo avviato i rapporti con la famiglia e acquisito l’iconografia di Francesco Minà Palumbo. In Piemonte, a Fossano abbiamo consolidato i rapporti con il comune per avviare scambi culturali. In Veneto, a Riva del Garda, ho incontrato un’azienda del settore socio sanitario per l’apertura di una struttura di contrasto all’anoressia alla bulimia che manca in Sicilia. Sono fiducioso nell’attività della Magistratura”. (“FALOB”)