Si discute di Piano regolatore nella sede della Costituente

Giovedì 19 febbraio 2026, durante il consueto orario di apertura della sede, si continuerà a discutere di Piano urbanistico generale. Sul tema la Costituente sta organizzando un convegno con la partecipazione di esperti del settore urbanistico.

La situazione attuale rappresenta la base per approfondire e analizzare le prospettive di sviluppo di Castelbuono in vista dell’adozione del nuovo strumento urbanistico. A breve e nei mesi prossimi, con diverse modalità, la Costituente inizierà a raccogliere le aspirazioni dei cittadini e delle associazioni, in attesa che anche l’amministrazione comunale dia avvio al percorso delineato dalla legge 13 agosto 2020, n. 19.

L’appuntamento è, come di consueto, dalle 17.30 alle 19.30 in via Mariano Raimondi n. 28.