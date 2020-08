Si è spento il prof. Salvatore Grisanti. E’ stato docente, educatore e teologo

Segnaliamo la triste notizie della scomparsa del prof. Salvatore Grisanti da tutti conosciuto come Totuccio. Uomo di enorme cultura è stato docente di letteratura e latino per molti anni presso il Liceo scientifico di Castelbuono. Grande educatore, persona gioviale e amico dei giovani che sapeva coinvolgere in tante attività culturali. Esperto di teologia e di arte sacra, come testimoniato dalle tante conferenze tenute nel corso della sua vita

Ci comunica Don Mimmo Sideli, che il prof. Grisanti aveva avuto diagnosticato un tumore alla fine del mese di maggio. L’ha vissuto con consapevolezza e lucidità e se pur provato nella sofferenza, sempre proteso verso il cielo. Un esempio per ciò che ha creduto e sperato e che adesso vive in pienezza nella gloria del paradiso. La nostra Comunità lo ricorda grato per il servizio generoso, qualificato e attento alla Parrocchia, ai giovani e alla Casa di Riposo, spendendo sempre le sue energie nel mettere al centro la prossimità verso gli altri, quale luogo privilegiato della presenza del Cristo.

I funerali saranno celebrati martedì 1 settembre alle ore 10.00 nella chiesa Madre di Isnello e saranno presieduti dal Vescovo di Cefalù, Mons. Marciante.