Si è spento il prof. Vincenzo Raimondo fu amministratore e dirigente scolastico

Si è spento questa mattina a Castelbuono il prof. Vincenzo Raimondo, uomo di cultura e profonda fede, studioso di questioni pedagogiche e ancor di più di informatica. Ricoprì il ruolo di direttore didattico della locale scuola elementare dalla fine degli anni ’70 fino alla fine del secolo.

Divenne successivamente dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono che diresse per un decennio fino al collocamento a riposo.

Fu consigliere e assessore comunale a partire dal 1980. Nel 1985 con l’amico Mario Lupo fondò il Movimento popolare per Castelbuono che riscosse un buon consenso nelle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di quell’anno. Con il Movimento popolare diede vita a un governo insieme ai verdi, al partito socialista e al partito comunista che relegava all’opposizione la DC dopo 25 anni di governo ininterrotto. Fu rieletto nelle elezioni del 1990 e fu sindaco per un anno da settembre 1991 a settembre 1992.

I funerali si terranno domani pomeriggio 20 luglio presso la Matrice Nuova.