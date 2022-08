Si é spento l’Avvocato Santi Gioacchino Geraci, fu sindaco di Castelbuono

Ascolta l'articolo

Circondato dall’affetto dei suoi cari si é spento l’Avvocato Santi Gioacchino Geraci.

Affranti dal dolore, ne danno il triste annuncio la moglie Rita, i figli Alfredo e Giancarlo, la nuora Carla e gli adorati nipotini Gabriele Santi e Leonardo .

I funerali avranno luogo lunedì 08/08/2022 alle ore 12,00 nella Parrocchia di Sant’Espedito . Dopo la funzione il feretro sarà trasportato a Castelbuono dove avverrà la sepoltura.

Un particolare ringraziamento al Dott. Pierenrico Marchesa, alla Dott.ssa Giacoma Agosta e al Dott. Giovanni Gargano per le amorevoli cure.

Castelbuonese di nascita, ha speso tutta la propria vita nella professione, incarnando pienamente i valori più alti dell’Avvocatura con competenza e trasparenza, senza mai tralasciare l’irrinunciabile correttezza nei rapporti con i Colleghi e nella consapevolezza e nel rispetto dei ruoli nei rapporti con la Magistratura e con tutti gli Operatori della Giustizia e con le Istituzioni.

Impegnato fin da giovane ad affrontare anche i temi della politica forense, ha ricoperto per diversi anni la carica di Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, di Delegato e di Vice Presidente Vicario di Cassa Forense, con costante spirito di servizio in favore dei Colleghi. Nell’ambito dei suoi incarichi istituzionali, ha avuto parte attiva nella elaborazione di importanti riforme in favore dell’Avvocatura.

Fondatore dell’Associazione Giuridica Jus, ha inteso diffondere la cultura giuridica, attraverso l’attività scientifica e formativa, e soprattutto perseguire fermamente la tutela e la difesa dell’immagine dell’Avvocatura affermandone la dignità ed il prestigio.

Punto di riferimento per tantissimi Colleghi, i suoi valori ed i suoi insegnamenti costituiscono un patrimonio per tutti gli allievi che in tanti anni ha formato e avviato alla professione, primi fra tutti i suoi due figli, anch’essi stimati avvocati.

Lascia un grande vuoto nella sua famiglia e nell’Avvocatura tutta.