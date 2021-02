“Si può fare”, l’ipotesi progettuale alternativa dei promotori del Manifesto per Le Fontanelle

E’ stata affissa su diversi Tazebao nel centro storico di Castelbuono la locandina a cura dei promotori del Manifesto per il Cine Teatro Le Fontanelle, in cui si spiega che la realizzazione di un Cine Teatro è ancora possibile con poche variazioni al progetto.

Inoltre i rendering realizzati dallo studio di Castelbuono EFFECIZERO4D, mostrano come si presenterebbe la struttura nell’ipotesi che l’Amministrazione accettasse le modifiche e decidesse finalmente di optare per la realizzazione del Cine Teatro Le Fontanelle.

All’interno irrinunciabili poltroncine fisse di velluto rosso e palco da 75 mq con tutti i requisiti. Anche le modifiche degli spazi esterni risultano più armoniose e consone al luogo, con il tetto in cotto siciliano piuttosto che in rame (altri dettagli in locandina). In basso ulteriori rendering dell’ipotesi progettuale ancora realizzabile.