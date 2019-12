“Si resti arrinesci” nelle Madonie: venerdì una fiaccolata a Petralia Soprana

Il 27 dicembre insieme agli emigrati Siciliani di ritorno per le feste nella nostra splendida terra, “addumamu i luci” con una fiaccolata in ogni comune siciliano per attirare l’attenzione di tutta la società sicilana sul fenomeno dell’emigrazione forzata dalla Sicilia.

Per gli abitanti dei Comuni delle Madonie l’appuntamento è a Petralia Soprana alle ore 17:00. Partiremo da Piazza del Popolo e attraverseremo le vie del borgo per sollecitare i cittadini e le istituzioni tutte a occuparsi del drammatico fenomeno dello spopolamento dei territori.

Si Resti Arrinesci è una campagna regionale che nasce con l’obiettivo di contrastare l’emigrazione forzata dalla Sicilia. Studenti universitari e delle scuole superiori, docenti, associazioni di volontariato e di promozione sociale, lavoratori, piccoli imprenditori, da qualche mese hanno scelto di organizzarsi per rimettere al centro del dibattito pubblico il diritto a poter rimanere nella propria terra.

La campagna si propone di far emergere le gravi condizioni economiche e sociali in cui versa l’Isola e le tante contraddizioni e criticità che la caratterizzano, provando così a elaborare proposte e creare i presupposti necessari per restare.

Oggi ci troviamo in una situazione in cui è più semplice scegliere di partire che decidere di rimanere nel posto in cui si è nati.

Le alte Madonie stanno subendo questo fenomeno in maniera forte, con l’aggravante che la tendenza sembra inarrestabile.

Con l’iniziativa del 27 Dicembre, a Petralia Soprana, vogliamo dimostrare che è arrivato il momento di invertire la tendenza. Il cambiamento si può realizzare solamente attraverso il protagonismo vero di tutti i Siciliani.