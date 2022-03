Si sfiorano i 200 positivi a Castelbuono

Ascolta l'articolo

COMUNICAZIONE POSITIVI COVID19 (Pagina FB del Comune) – Grazie alla collaborazione dei singoli cittadini e, soprattutto, dei centri analisi abbiamo provveduto ad aggiornare la situazione attuale. Per favore comunicateci quando vi negativizzate a sindaco@comune.castelbuono.pa.it perché non riusciamo ad avere queste notizie esatte da chi di competenza.- risultano ad oggi 198 soggetti positivi, ;- il contagio è nuovamente risalito a causa di piccoli focolai che attualmente sembrerebbero essersi fermati.

Invitiamo a mantenere, indipendentemente dal numero dei contagi, comportamenti prudenti e rispettosi delle misure anti covid disposte dal governo nazionale, regionale e dalle ordinanze sindacali. L’incidenza del contagio, anche a livello nazionale, è alta, ma per fortuna non si registrano casi di emergenza o preoccupazione per la salute. Questo certamente grazie alla campagna vaccinale, e pertanto invitiamo tutti a vaccinarsi – per chi non l’avesse ancora fatto – o a fare la terza dose.