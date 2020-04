Si svolgerà online il 4°Memorial Danilo Ciolino

La cooperativa Moger Arte e Cultura, nell’ambito dell’attività dell’Accademia di Arti Musicali Primo Spazio, in accordo con la famiglia Ciolino, quest’anno realizzerà la quarta edizione del concorso musicale “Memorial Danilo Ciolino”in un’inedita versione “online”, al fine di ricordare la figura del giovane castelbuonese e la sua grande passione per la musica, e farne occasione per premiare ed incoraggiare nuovi talenti, nonostante gli impedimenti legati all’emergenza COVID-19.

Proprio oggi, giorno del compleanno di Danilo, abbiamo il piacere di diffondere l’iniziativa e dimostrare che il virus non ci ha scoraggiati, ma semmai costretti ad uno sforzo di creatività in più, che chiediamo anche ai partecipanti, per onorare la figura di Danilo e dare sostegno ai talenti musicali.

Resta invariato anche l’oggetto del contest, in cui giovani musicisti e cantanti si misurano sul terreno della musica moderna (intesa in tutte le sue accezioni) al fine di aggiudicarsi una Borsa di studio offerta dalla famiglia Ciolino.

Per questa particolare situazione legata alla pandemia, però, il concorso si svolgerà “virtualmente”, tramite l’invio di un video in cui i musicisti si esibiranno per un massimo di cinque minuti. Piena libertà dei partecipanti nella creazione del video (inquadrature, montaggio, accompagnamento musicale, ecc) posta naturalmente l’accortezza richiesta a concentrarsi soprattutto su soluzioni che possano esaltare la “performance prettamente musicale”, sia nel bilanciamento sonoro finale che nelle immagini.

Successivamente alla scadenza, una commissione si riunirà (sempre a distanza) dopo avere visionato tutti i video e stabilirà il vincitore/la vincitrice della borsa di studio.

Tutte le performance e la premiazione saranno trasmessi in streaming in una data ancora da individuare.

Per maggiori dettagli si invita a prendere visione del regolamento dettagliato che sarà pubblicato in data 04 Maggio 2020 sulla pagina facebook dell’Accademia di arti musicali Primo Spazio e sul sito della cooperativa Moger:

www.moger.it