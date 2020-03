Sicilia, sulla notizia “rallenta il coronavirus” non abbassate la guardia!

Gira su diverse testate giornalistiche e blog la notizia di un presunto rallentamento dell’infezione da coronavirus in territorio siciliano. La notizia è stata generata dal fatto che nella giornata di oggi si è registrato un solo caso di contagio. Benché speriamo fortemente che le cose stiano esattamente così, sentiamo l’esigenza di ricordare ai nostri lettori di non abbassare la guardia. Infatti, più approfondite analisi statistiche ci dicono che è ancora presto per rilassarsi, dobbiamo continuare a prestare la massima attenzione alle regole che limitano il contagio, attendendo almeno i prossimi 10-15 giorni. State a casa e in allerta.