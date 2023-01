Sicilia Turismo e fortuna

La Sicilia, oltre ad essere una terra ricca di arte, cultura e paesaggi mozzafiato, è anche un’isola popolata da gente allegra e fortunata. Negli ultimi mesi del 2022 sull’isola sono state realizzate numerose vincite, precisamente un 5 da 40.567,89 a Catania, due 5+1 da 21 mila euro al Superenalotto (in caso di necessità qui tool per verificare la schedina) a Trapani e a Termini Imerese, una doppia vincita da 60 mila euro al 10eLotto in provincia di Palermo e Messina. L’ultimo colpo fortunato è del 10 gennaio, infatti nel concorso del 10eLotto si sono realizzate vincite per un totale di 136 mila euro, precisamente 100 mila euro sono andati a Palermo, 20 mila euro a Randazzo (Catania) e 16 mila euro a Catania. In un periodo che inizia a vedere uno spiraglio di luce dopo quasi tre anni di pandemia una buona vincita è l’occasione giusta per iniziare a ripartire alla grande.

Turismo: com’è andata a Natale?

La ripresa dell’economia siciliana passa soprattutto attraverso il turismo, che durante il periodo natalizio ha fatto registrare il tutto esaurito grazie ad un grande numero di presenze provenienti dal nord Italia ma anche dall’estero. Il clima decisamente primaverile che ha investito la Sicilia durante tutto il periodo della pausa natalizia è stato un potente alleato delle strutture alberghiere e dei ristoratori che a poco a poco stanno ripianando le perdite economiche subite durante il periodo della pandemia. Lavoro a fuori stagione anche per gli stabilimenti balneari siti sulle spiagge più importanti, che hanno fornito i loro servizi agli irriducibili bagnanti di fine anno. Le alte temperature non hanno beneficiato soltanto le zone costiere ma anche le città d’arte consentendo ai turisti di riempire piazze e strade per visitare musei, monumenti e per fare l’immancabile incetta di souvenir e prodotti gastronomici da regalare a parenti ed amici. Record di presenze anche nelle località collinari e montane, terre di antichi mestieri che si sono prestati ad ospitare i presepi viventi alla cui realizzazione ha partecipato, come sempre, l’intera collettività. Il prossimo evento utile per incrementare l’industria del turismo in Sicilia sarà il Carnevale con i tre appuntamenti più attesi ricchi che si svolgeranno ad Acireale, a Termini Imerese e a Sciacca.