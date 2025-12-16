Simone Sottile porta la Fiamma Olimpica: un viaggio di valori verso Milano-Cortina 2026

Orgoglio, emozione e senso di appartenenza hanno accompagnato una tappa significativa del viaggio della Fiamma Olimpica verso i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Tra i protagonisti della staffetta, anche Simone Sottile, che ha raccontato l’esperienza come qualcosa che va ben oltre il semplice gesto di portare una torcia.

La Fiamma, simbolo universale dello spirito olimpico, rappresenta valori capaci di attraversare confini, luoghi e generazioni. Un messaggio che richiama passione, inclusione e rispetto, pilastri su cui si fonda l’idea stessa delle Olimpiadi e che continuano a ispirare milioni di persone nel mondo.

Il percorso della torcia diventa così un viaggio collettivo, in cui ogni partecipante porta con sé la propria storia, contribuendo a diffondere luce ed energia. Un cammino che guarda al futuro, con l’auspicio di costruire una società più giusta e sostenibile, in linea con i principi che lo sport olimpico incarna.

Verso Milano-Cortina 2026, la Fiamma continua a scrivere pagine significative della storia sportiva italiana, unendo comunità e territori nel segno di un’eredità che va oltre l’evento, lasciando un messaggio di speranza, condivisione e unità.