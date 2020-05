Sindaco Cicero: l’Assemblea della rete “Castelli di Sicilia” chiede incontro al presidente Musumeci

Questa pandemia ha messo in ginocchio diversi settori economici a livello mondiale. Per l’Italia, per la Sicilia la situazione si può soltanto definire drammatica, infatti la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, ambientale (l’attività del turismo) rappresentano più del 15% del prodotto interno lordo della nostra Italia, comprendiamo tutti il disastro che stiamo vivendo.

Consapevoli di tutto ciò, ma convinti che non possiamo ripiegarci su noi stessi e vivere passivamente questa “guerra”, l’Assemblea della rete “Castelli di Sicilia” ha programmato una serie di iniziative che devono servire a ridare slancio al settore turistico dei borghi, dove insistono i nostri castelli.

Per tale ragione in data odierna abbiamo inviato una pec sia al Presidente della Regione Nello Musumeci che all’Assessore Regionale al Turismo Manlio Messina in cui si chiede un incontro.

IL SINDACO

Mario Cicero