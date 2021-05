Sinodo Diocesano. Si riuniscono le Commissioni di valutazione dell’Inno e del Logo

Sono state nominate le Commissioni di valutazione per i due bandi diocesani per l’inno e per il logo ufficiali del XII Sinodo Diocesano.

La Commissione per la valutazione del logo è composta da:

don Giuseppe Amato, responsabile del Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro,

Dario Barà, addetto stampa e responsabile grafico diocesano,

Manuela Castiglia, referente diocesano Progetto Policoro,

Marco Mogavero, referente Caritas diocesana,

Concetta Turrisi, membro della Commissione preparatoria per il Sinodo.

La Commissione si riunirà mercoledì 5 maggio 2021 alle 11.30 presso l’ufficio del Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro. Sono quattro in tutto le proposte pervenute.

La Commissione di valutazione della composizione musicale dell’Inno è composta da:

don Domenico Messina, responsabile del Servizio Pastorale Liturgia,

don Paolo Cassaniti, membro della Segreteria per il Sinodo,

Diego Cannizzaro, organista,

Giorgia Ferrara, cantore Coro Basilica Cattedrale,

mons. Giuseppe Liberto, direttore emerito della Cappella Sistina,

Giovanni Rinaudo, collaboratore del Servizio Pastorale Musica per la Liturgia,

Valeria Russo, membro della Commissione preparatoria per il Sinodo.

La Commissione per la valutazione dell’inno si riunirà invece sabato 8 maggio alle ore 10.00 presso l’ufficio del Servizio Liturgia per valutare le dieci proposte presentate.

I vincitori dei due concorsi saranno ufficializzati durante la Statio Ecclesiae Cephalocensis di sabato 12 giugno 2021.