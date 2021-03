Situazione COVID-19 comprensorio madonita

Riassumiamo brevemente, solo sulla base di quanto comunicato nelle pagine Facebook di alcune amministrazioni, la situazione sui casi di positività al coronavirus nel comprensorio madonita.

Negli ultimi giorni il dato più preoccupante ha riguardato il Comune di San Mauro Castelverde, attualmente in zona rossa, dove secondo l’ultimo aggiornamento sono 49 i positivi da tampone molecolare, mentre 8 sono quelli da tampone rapido, inoltre per 5 soggetti si è dovuto provvedere al ricovero. Nel drive-in effettuato lo scorso 12 marzo, delle 48 persone in quarantena solo in due casi c’è stato il responso positivo, restano in quarantena 39 persone, in attesa di un nuovo drive-in nei prossimi giorni.

A Pollina si segnalano in totale 5 soggetti positivi, alcuni dei quali a Finale, nella giornata di ieri 65 persone erano state poste in quarantena, tuttavia il drive-in effettuato questa mattina su tutto il personale scolastico e gli alunni non ha segnalato nessun caso di positività.

A Gangi si contano solo due casi di positività, fortunatamente il drive-in effettuato su 190 persone della popolazione scolastica non ha dato esiti di positività. Il dato triste che però emerge dai report puntualmente pubblicati dall’amministrazione comunale è che dall’inizio dell’emergenza a Gangi sono decedute 15 persone per COVID-19.

A Collesano un caso nei giorni scorsi aveva riguardato una piccola alunna della scuola dell’Infanzia, fortunatamente il drive-in successivo non ha evidenziato altri casi.

A Cefalù il sindaco Rosario Lapunzina ha evidenziato che in meno di 10 giorni i positivi nella cittadina normanna sono aumentati di ben 10 unità per un totale di 15 soggetti positivi, – occorre maggiore attenzione da parte di tutti in questo particolare momento così delicato – aggiunge il sindaco – faccio un appello a tutti i miei concittadini a continuare a indossare sempre la mascherina e a rispettare il distanziamento interpersonale evitando assembramenti o feste private o pranzi con familiari e amici non conviventi-