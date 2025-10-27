SMAC Fabbrica Maglieria – Vendita Straordinaria

SMAC Fabbrica Maglieria invita il pubblico alla Vendita Straordinaria di Maglieria, un evento dedicato a chi ama la qualità, la tradizione e la cura del dettaglio.

Da sempre, SMAC porta avanti l’arte della maglieria italiana, dove ogni capo nasce da una storia di passione, esperienza e maestria artigiana.

Un’occasione per scoprire creazioni che uniscono stile contemporaneo e radici storiche, espressione autentica del saper fare che ci contraddistingue.

📅 1 Novembre 2025 — dalle 16:30

📍 Via Garibaldi 77, Castelbuono (PA)

● 🍵 Tè e biscotti renderanno speciale la giornata