Smarrimento di due Golden Retriever a Cefalù. L’appello dei proprietari

(Riceviamo e pubblichiamo) – Vi prego di leggere fino alla fine. Mi chiamo Carlotta Lebet, sono la proprietaria di due meravigliosi cani, Lottie e Brown, due golden retriever spariti nel NULLA da Cefalù (PA) che sembrano essere stati inghiottiti dalla terra. Si sono allontanati da casa e dal giorno della scomparsa non abbiamo ricevuto neanche UNA segnalazione o avvistamento, noi siamo disperati, non dormiamo, li cerchiamo giorno e notte, mangiamo a stento, siamo distrutti. La nostra famiglia è stata distrutta. Ho bisogno del Vostro aiuto per spargere la voce sullo smarrimento, condividendo la notizia e la locandina che contiene una ricompensa di 1.000 Euro per chiunque riesca a riportarceli.

Qui in Sicilia sto scoprendo dei retroscena oscuri sul traffico dei cani. Intendiamo con questa strategia fare pressione su chi potrebbe averli presi e stimolare l’intenzione di restituirceli. Anche far conoscere a più persone la nostra storia sarebbe utile per poterli identificare in giro. I cani sono sterilizzati e non possono fare cucciolate, è importante che questo si sappia per chi possa averli presi per lucrarci.

Sto venendo a conoscenza di storie incredibili, una ragazza di Campofelice ha ritrovato il suo dalmata rubato su Subito.it messo in vendita da un ragazzino, il mio vicino di casa che trova i suoi cani a Cerda a casa di un signore che nega di averlo rubato e come queste tante altre in tutta la Sicilia. I nostri cani potrebbero essere stati portati OVUNQUE.

Vi IMPLORO DI AIUTARCI, chi possiede cani può in particolare capire l’inferno che noi stiamo attraversando in questo momento.

Vi allego loro foto e l’avviso. Sarebbe incredibile se poteste pubblicarli sui giornali e sui social, in particolare Facebook. Sulla mia pagina Facebook https://www.facebook.com/carlotta.lebet.35 trovate anche i post che scrivo ogni giorno.

Credo tanto nel potere dell’altruismo e della condivisione, valori che in questo periodo storico stanno venendo a mancare. Sono certa che saprete darci una mano importante per il loro ritrovamento.

I miei più cari saluti,

Carlotta Lebet