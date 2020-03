Sms osceni e minacce sui social. Castelbuonese a giudizio per stalking

Uno stalkeraggio documentato con sms, e-mail e messaggi sui social network alla sua ex. È bastato questo per consentire al gip del Tribunale di Termini Imerese, Claudio Emanuele Bencivinni, per rinviare a giudizio un 47enne di Castelbuono, per atti persecutori. Il processo inizierà il 28 aprile davanti al giudice monocratico Claudia Camilleri, dove la presunta vittima sarà assistita dall’avvocato Maurizio Ferreri.

Messaggi in tutte le ore del giorno e della notte tanto che la donna che si era dovuta rivolgere al commissariato di polizia di Cefalù per farlo smettere. Preoccupata, anche perché la situazione a un certo momento sarebbe diventata insostenibile, il 15 ottobre 2016 era riuscita ad ottenere la misura cautelare del divieto di avvicinamento. L’avvocato dell’uomo Vincenzo Lo Re sostiene un’altra verità, che sarà esposta durante il dibattimento. A riportare la notizia Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia.