Sospesa la manifestazione Aspettando il Giro

La manifestazione, ufficialmente sospesa dopo l’ordinanza sindacale di stamane, era in programma domenica 8 marzo a Castelbuono; sarà verosimilmente recuperata tra maggio e giugno.

Castelbuono (Pa). In base a quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, la manifestazione podistica “Aspettando il Giro”, in programma domenica prossima 8 marzo a Castelbuono, NON SI SVOLGERA’.

Ne danno comunicazione le società organizzatrici, l’Universitas Palermo e il Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese. La manifestazione, inserita nel calendario nazionale della Fidal, con sigillo “Bronze Label”, era valida come terza prova del Grand Prix regionale di corsa su strada, che finora aveva visto svolgersi regolarmente le prove di Sciacca (2 febbraio) e Acireale (16 febbraio). L’evento che avrebbe richiamato nel comune madonita oltre 600 atleti, provenienti da ogni parte della Sicilia, quest’anno era stato abbinato anche ad una prova promozionale di atletica inclusiva, promossa da Vivi sano Onlus e supportata dalla Fisdir, da svolgersi nel campo sportivo Totò Spallino.

La quinta edizione di “Aspettando il Giro”, ufficialmente sospesa a seguito dell’Ordinanza sindacale emanata stamane dal primo cittadino di Castelbuono Mario Cicero, verrà recuperata verosimilmente tra maggio e giugno: saranno gli organizzatori a darne tempestiva comunicazione.

(ma)