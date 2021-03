Sospeso fino a domenica (per i residenti a Cefalù) il pagamento del pedaggio tra Buonfornello, Cefalù e Castelbuono

In seguito alla chiusura della statale 113, in località Ogliastrillo, i veicoli diretti a Cefalù provenienti da Palermo, da qualche giorno percorrono l’autostrada in direzione Messina, uscendo allo svincolo di Castelbuono, procedendo così lungo la statale 113 fino a Cefalù.

Tutto ciò sta causando grandi disagi, code in autostrada e importanti difficoltà per raggiungere Cefalù e i luoghi di lavoro, tra i quali l’Ospedale Giglio. A tal proposito il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina ha comunicato che a partire da questa mattina e fino a domenica pomeriggio è stato sospeso il pagamento del pedaggio tra i caselli autostradali di Buonfornello, Cefalù e Castelbuono. Al fine di usufruire della gratuità del pedaggio si invitano gli automobilisti a non utilizzare la cassa automatica e probabilmente neanche il telepass, il provvedimento è esclusivo per i residenti a Cefalù.