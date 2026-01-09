SP 9 Isnello–Castelbuono, viabilità invariata e in arrivo una bretella provvisoria

Resta invariata, nei prossimi giorni, la condizione della viabilità sulla Strada Provinciale 9 Isnello–Castelbuono. A comunicarlo è il sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro, attraverso una nota diffusa sui social, nella quale vengono forniti aggiornamenti sugli interventi programmati per garantire la continuità del collegamento tra i due centri.

Nei giorni 7 e 8 gennaio, nelle ore mattutine, il tratto interessato era stato temporaneamente chiuso al transito a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo da lavoro. La circolazione, tuttavia, è stata riaperta già nella giornata di ieri, 7 gennaio, consentendo nuovamente il passaggio dei veicoli.

Sul fronte degli interventi strutturali, il Comune di Isnello, a seguito di una richiesta avanzata congiuntamente al Comune di Castelbuono, ha ottenuto dal Dipartimento regionale della Protezione Civile un contributo di 40 mila euro. Le risorse serviranno alla realizzazione di una bretella provvisoria al chilometro 28+700 della SP 9, con l’obiettivo di evitare la chiusura totale della strada in caso di ulteriori criticità.

I lavori per la realizzazione della bretella, come annunciato dall’amministrazione comunale, prenderanno avvio a breve. Un intervento considerato di particolare importanza per le due comunità, che consentirà di ridurre i disagi alla circolazione e garantire un collegamento essenziale per residenti e pendolari.

Ulteriori aggiornamenti sulla viabilità e sull’avanzamento dei lavori saranno comunicati nei prossimi giorni.