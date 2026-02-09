SP9 Castelbuono–Isnello, dalla viabilità “garantita” alla strada sbarrata: pendolari nel caos e silenzio istituzionale

A gennaio si parlava di viabilità invariata, di soluzioni condivise e di una bretella provvisoria pronta a garantire continuità nei collegamenti tra Castelbuono e Isnello. Le rassicurazioni erano arrivate dal sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro, che aveva parlato di percorribilità assicurata – pur con limitazioni – e dell’avvio imminente dei lavori per un tracciato alternativo.

Oggi 9 febbraio 2026, però, la realtà racconta tutt’altro scenario. I pendolari che percorrono quotidianamente la SP9 hanno trovato la strada sbarrata, senza alcun preavviso ufficiale. Una sorpresa amara, soprattutto per chi utilizza quell’arteria per raggiungere il lavoro, la scuola o per esigenze sanitarie.

Secondo quanto riferito dal personale della ditta impegnata nei lavori, solo per la giornata odierna sarebbe stato consentito il transito. In mattinata, infatti, la circolazione risultava bloccata; successivamente è stata riaperta, per poi essere nuovamente interrotta intorno alle 14:00. Un’altalena di decisioni che ha generato disorientamento e disservizi, con automobilisti costretti a cambiare percorso all’ultimo momento, senza alcuna comunicazione preventiva da parte degli organi competenti.

Eppure, stando a quanto previsto dall’ordinanza della Città Metropolitana di Palermo e a quanto riferito dagli stessi operatori sul posto, da domani la SP9 dovrebbe essere chiusa al transito. Una chiusura totale che appare in evidente contrasto con le rassicurazioni diffuse nelle scorse settimane.

Colpisce, inoltre, il silenzio istituzionale. Al momento in cui scriviamo, sui canali ufficiali dei Comuni di Isnello e Castelbuono non risulta pubblicato alcun comunicato stampa né alcuna informazione aggiornata sulla chiusura della strada. Nessuna indicazione chiara su tempi, modalità, percorsi alternativi o sull’effettiva realizzazione della tanto annunciata bretella.

La domanda, a questo punto, è inevitabile: cosa è cambiato rispetto agli impegni assunti? La bretella alternativa verrà davvero realizzata? E soprattutto, quando sarà ripristinata la viabilità ordinaria?

Per i pendolari la situazione è tutt’altro che teorica. Significa percorrere decine di chilometri in più ogni giorno, con maggiori costi di carburante, più tempo trascorso in auto, aumento dell’inquinamento e un impatto concreto sulla qualità della vita. Senza contare i disagi per studenti, lavoratori e attività economiche che dipendono da collegamenti rapidi tra i due centri.

Non si discute la necessità dei lavori né l’importanza della sicurezza. Ma in un territorio già fragile sotto il profilo infrastrutturale, la gestione della comunicazione e la programmazione delle chiusure non possono essere improvvisate. Servono chiarezza, trasparenza e rispetto per i cittadini. Perché una strada può essere chiusa per necessità tecnica. Ma il silenzio istituzionale, quello, è molto più difficile da giustificare.