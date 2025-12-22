SP9 Castelbuono–Isnello, la risposta del Sindaco all’interrogazione della Costituente: chiarimenti su lavori e transito

Di seguito si pubblica integralmente il riscontro ufficiale del Sindaco di Castelbuono all’interrogazione del 21 novembre 2025 relativa ai provvedimenti in corso per evitare la chiusura della Strada Provinciale 9 Castelbuono–Isnello durante i lavori di manutenzione straordinaria.

IL SINDACO

Al Capogruppo di Minoranza

Prof.ssa A. Cangelosi

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico

Ing. S. Sottile

e.p.c. Al Segretario Generale

Dott. V. Quagliana

Al Sindaco del Comune di Isnello

Dott. M. Catanzaro

Oggetto: Riscontro all’interrogazione del 21.11.2025, prot. n. 27293, sui provvedimenti in corso per evitare la chiusura della SP9 Isnello–Castelbuono

In riferimento all’interrogazione presentata dalla Costituente per la Castelbuono di domani riguardante le modalità di transito sulla SP9 Castelbuono–Isnello durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, lavori che sono finalmente in corso e per i quali siete stati coinvolti nelle iniziative intraprese, come dimostra la videoconferenza con i tecnici e i funzionari della Città Metropolitana, alla quale era stata invitata anche la capogruppo Cangelosi, che ha poi graziosamente pubblicato un video subito dopo l’incontro con la Città Metropolitana e con il Sindaco di Isnello, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Si ribadisce che l’Amministrazione comunale ha sempre manifestato la volontà di non creare ostacoli all’impresa esecutrice dei lavori, consapevole dell’importanza dell’opera per la sicurezza della viabilità dell’intero comprensorio. Si evidenzia, inoltre, la piena collaborazione e disponibilità dell’impresa stessa, che ha mostrato sensibilità nel limitare per quanto possibile i disagi ai cittadini, così come la Città Metropolitana.

Ad oggi il transito continua a essere consentito, pur con la necessaria prudenza dovuta alla presenza del cantiere.

Abbiamo proposto, qualora si rendesse indispensabile una chiusura totale per ragioni di sicurezza, di consentire comunque il transito nelle fasce orarie in cui il cantiere rimane chiuso.

Considerato che alcuni interventi interesseranno l’intera carreggiata, abbiamo inoltre presentato — insieme al collega di Isnello — una richiesta alla Protezione Civile Regionale per valutare la possibilità di realizzare percorsi alternativi provvisori in terra battuta.

Infine, qualora nessuna delle soluzioni sopra indicate risultasse praticabile a causa della necessità di chiudere completamente la strada e dell’impossibilità di predisporre percorsi alternativi, d’intesa con il Comune di Isnello metteremo a disposizione un servizio navetta. Tale servizio consentirà ai cittadini di raggiungere il punto di interruzione della strada e proseguire verso Castelbuono o Isnello.

Oltre a queste misure, al momento non risultano percorribili ulteriori soluzioni. Rimaniamo comunque disponibili a valutare qualsiasi proposta utile a ridurre i disagi per i cittadini e per tutti coloro che utilizzano quotidianamente la SP9 per motivi di lavoro.

Cordiali saluti

Il Sindaco

Sig. Mario Cicero