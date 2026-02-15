SP9 definitivamente chiusa, confronto istituzionale e ipotesi trazzera: si lavora su più fronti per uscire dall’emergenza

Nuovi aggiornamenti per la situazione viaria tra Castelbuono e Isnello. Come aggiornato dalla Costituente dopo il tavolo tecnico con la Città Metropolitana di Palermo e l’impresa appaltatrice dei lavori della SP9 – incontro voluto dal sindaco di Isnello – la provinciale è ormai definitivamente chiusa per consentire all’impresa di operare in sicurezza e con maggiore rapidità.

È inoltre tramontata l’ipotesi della bretella su fondo privato, per la mancata disponibilità dei proprietari, mentre la chiusura della SP54 tra Isnello e il bivio di Gibilmanna per caduta massi ha aggravato ulteriormente il quadro. L’unica direttrice regolarmente percorribile resta al momento la Collesano–Campofelice, con un inevitabile allungamento dei tempi di percorrenza.

La Costituente ha avanzato alcune proposte operative: un tavolo con pendolari, scuole e categorie coinvolte; un’interlocuzione con la SAIS per nuove corse dedicate; aggiornamenti quindicinali con l’impresa. Già nei mesi scorsi era stata suggerita la sistemazione di una vecchia carrettiera in contrada Lanziria come possibile via alternativa temporanea.

Nella giornata di ieri 14 febbraio 2026, i sindaci Mario Cicero e Marcello Catanzaro hanno effettuato un sopralluogo sulla trazzera in contrada Mendolilli, con innesto sulla SP9.

«Pronti ad assumerci le nostre responsabilità», ha dichiarato Cicero, annunciando l’avvio di un’interlocuzione con la Protezione Civile per utilizzare le somme disponibili e, se necessario, richiedere un’integrazione di 20 mila euro per affidare i lavori a un’azienda specializzata. Gli interventi ipotizzati riguardano il taglio della vegetazione e la sistemazione del sottofondo, che in diversi tratti si presenta già in selciato o materiale pietroso.

Secondo quanto si apprende, la trazzera – se opportunamente allargata e consolidata con materiale idoneo – potrebbe non essere limitata esclusivamente ai tradizionali 4×4. Un lavoro mirato sul fondo e sulla carreggiata potrebbe consentire il passaggio anche di automobili con assetto non troppo stradale, ampliando così la platea dei mezzi utilizzabili.

Resta però un nodo fondamentale: evitare intasamenti. Il tratto più critico della trazzera ha una lunghezza stimata tra 1,5 e 2 chilometri. Per garantire sicurezza e fluidità del traffico, sarebbe necessario prevedere un allargamento sufficiente al transito contemporaneo di due automobili, oppure organizzare un senso unico alternato regolato da impianto semaforico temporaneo.

Si tratta di scelte tecniche che richiedono valutazioni puntuali, ma che potrebbero trasformare una semplice pista per fuoristrada in un corridoio viario emergenziale realmente funzionale.

Nella cartina in alto è evidenziato il percorso alternativo allo studio: tra i due cerchi verdi il tracciato è ancora asfaltato e coincide con il punto di deviazione dalla SP9 (visibile anche nella foto in basso) e l’inizio della trazzera. Dal secondo cerchio verde fino al cerchio rosso si sviluppa invece il tratto di sterrato che necessita di interventi di sistemazione: circa 2 chilometri su cui occorrerà lavorare per tagliare la vegetazione che in alcuni punti copre interamente la carreggiata, per consolidare e, se necessario, allargare la strada sterrata. L’arteria alternativa consentirebbe quindi di reimmettersi in prossimità della zona bassa di Isnello, all’inizio della SP54 bis per Gibilmanna, aggirando il tratto attualmente chiuso.

Tra le ipotesi in campo anche un servizio navetta 4×4 in convenzione con l’Ente Parco delle Madonie e il possibile supporto dei mezzi dell’Unione delle Madonie, nell’ottica di una collaborazione tra enti. Certo la navetta avrebbe un senso solo per i pendolari che devono raggiungere Isnello, meno per quelli che devono proseguire.

Il momento, come sottolineato da più parti, non è quello delle recriminazioni ma delle soluzioni. L’obiettivo condiviso resta affrontare l’emergenza con tempestività e spirito di collaborazione, per restituire al territorio una viabilità almeno accettabile.