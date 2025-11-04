SP9 Isnello–Castelbuono, il sindaco Catanzaro: “Lavori al via ma la strada resterà percorribile”

ISNELLO – «La strada Isnello–Castelbuono non verrà chiusa completamente al transito». Con queste parole il sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro, ha voluto chiarire la situazione relativa ai lavori sulla SP9, rassicurando residenti e pendolari preoccupati per le notizie circolate in questi giorni.

In un video diffuso alla cittadinanza, il primo cittadino ha spiegato che gli interventi saranno eseguiti in più punti della tratta, ma che la viabilità verrà garantita attraverso sistemi semaforici e sensi unici alternati. L’unica chiusura totale era inizialmente prevista al chilometro 28,8, ma – come ha sottolineato Catanzaro – «abbiamo chiesto e ottenuto che l’intervento venisse posticipato per valutare soluzioni che evitino la chiusura completa».

Il risultato è frutto di un tavolo tecnico convocato dall’amministrazione comunale di Isnello, al quale hanno partecipato lo stesso sindaco, il vicesindaco e l’architetto Lupo, insieme ai tecnici della Città Metropolitana di Palermo e alla ditta esecutrice dei lavori. «Ringrazio la Città Metropolitana per la disponibilità – ha dichiarato Catanzaro – e per aver compreso le esigenze dei cittadini e di chi ogni giorno deve percorrere la SP9 per motivi di lavoro».

Il sindaco ha tuttavia precisato che la strada resterà interdetta ai mezzi pesanti, poiché le condizioni del cantiere non permettono il transito in sicurezza per i veicoli di grande dimensione.

«Già questa mattina – ha concluso Catanzaro – inoltreremo la richiesta di modifica dell’ordinanza di chiusura totale, così da consentire l’avvio dei lavori il giorno 10 garantendo al contempo la percorribilità della strada».