Spaccio di droga a Castelbuono, venticinquenne scoperto dai Carabinieri

Un cittadino ucraino di 25 anni è stato arrestato a Castelbuono per spaccio di droga, in particolare stupefacente di tipo hashish. Il tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e ha imposto misure cautelari, tra cui l’obbligo di dimora a Castelbuono, la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e il divieto di allontanarsi dalla sua abitazione dalle 20 alle 7 del giorno successivo. Il 25enne è stato sorpreso mentre cedeva due grammi di hashish a individui con problemi psichici, durante un servizio di pattuglia dei carabinieri. In un altro caso, durante i controlli antidroga, un ventottenne è stato fermato con hashish e marijuana; ha dichiarato che la sostanza era per uso personale e è stato segnalato alla Prefettura. A riportare la notizia gds.it