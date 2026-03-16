Spaziolingua: un nuovo format di Spazioscena dedicato alle lingue straniere

L’Associazione Spazioscena sta aprendo nuovi spazi dedicati alla formazione, alla cultura e al benessere della persona.

Da questa evoluzione nasce Spaziolingua, il nuovo format dedicato alle lingue straniere, un contenitore all’interno del quale potranno prendere vita diverse attività linguistiche.

Si parte con l’Inglese… in una formula speciale.

Ti piacerebbe praticare l’inglese in un ambiente informale e piacevole senza la pressione di un corso tradizionale?

English Aperitivo

Non una lezione, ma un’esperienza.

Appuntamenti dedicati alla pratica della lingua inglese, in un’atmosfera rilassata e conviviale.

Non si tratta di un corso tradizionale, ma di uno spazio informale per sbloccare la lingua, acquisire sicurezza e allenarsi a parlare in modo naturale.

Un po’ di informazioni…

I gruppi saranno di massimo 6 persone al fine di rendere l’esperienza efficace

al fine di rendere l’esperienza efficace Il focus sarà sulla conversazione e sulla lingua orale

e sulla Ogni incontro sarà guidato da una persona madrelingua

Ogni appuntamento avrà la durata di 1 ora e 30 minuti

A chi è rivolto?

In questa fase iniziale è richiesto un livello intermedio, è sufficiente essere in grado di sostenere una conversazione semplice. Il target ideale è quello di chi ha studiato inglese a scuola, possiede una base lessicale e grammaticale, ma ha avuto poche occasioni per praticare e sente il bisogno di migliorare soprattutto nella produzione orale.

Quando

Gli incontri avranno una cadenza settimanale, i prossimi appuntamenti di marzo sono MARTEDI’ 17 E GIOVEDI’ 26 MARZO dalle 19 alle 20:30

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:

associazionespazioscena@gmail.com / 346 6209451