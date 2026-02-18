Spazioscena, scrittura libera ed energia condivisa: sabato 21 febbraio laboratorio con Layne Mosler

Una mattinata dedicata alla creatività, alla concentrazione e alla condivisione. Sabato 21 febbraio, dalle 10 alle 12:30, l’associazione Spazioscena propone una novità assoluta nel proprio calendario: una Sessione di Scrittura Libera guidata dalla scrittrice californiana Layne Mosler.

L’incontro è pensato come uno spazio protetto e stimolante per chi scrive e per chi sta lavorando a un progetto creativo. Il programma prevede un primo momento di presentazione, seguito da due sessioni di scrittura concentrata, durante le quali ciascun partecipante potrà dedicarsi al proprio lavoro senza distrazioni. La mattinata si concluderà con una fase facoltativa di condivisione dei progressi, in un clima informale e costruttivo.

L’obiettivo è semplice ma potente: sfruttare l’energia collettiva per ritagliarsi tempo e attenzione da dedicare ai propri progetti. Che si tratti di un racconto, di un romanzo, di appunti personali o di un’idea ancora in fase embrionale, la scrittura trova nuova forza quando viene praticata insieme ad altri, in uno spazio comune.

La sessione è rivolta a scrittori e scrittrici, creativi e creative di tutte le età e nazionalità, indipendentemente dal livello di esperienza o dal tipo di progetto in corso. È aperta anche a chi desidera semplicemente concedersi qualche ora per iniziare a scrivere qualcosa di proprio.

La partecipazione è gratuita con tessera associativa.

Per prenotare il proprio posto è possibile contattare le mail associazionespazioscena@gmail.com e laynemosler@gmail.com