– Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più social del reame?

Ricorderete certamente la favoletta sull’ossessione del sovrano di essere il primo in assoluto, tranne che, in questo caso, la bellezza non c’entra nulla e al posto del reame abbiamo la nostra Castelbuono.

E lo specchio, desideroso di non far sgarro al suo sovrano, rispose:

– sei tu il più social, ma…

Lo specchio, evidentemente, non lo vuole o può dire, ma proviamo noi, ugualmente, a capire chi è il vero nemico del primato del sindaco Cicero, spiegando con il suo amato linguaggio social le ragioni della sua pessima ultima uscita pubblica.

Selezionare continua per sfogliare le pagine