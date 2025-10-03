Speciale ottobre 2025 al Museo Civico di Castelbuono
Con l’arrivo dell’autunno, il Museo Civico propone un calendario di appuntamenti dedicati all’arte, alla fotografia, alla musica e alla vita culturale della comunità. Un mese ricco di incontri, mostre ed esperienze pensate per valorizzare il patrimonio e aprire nuove prospettive di dialogo con il pubblico.
Programma degli eventi
Venerdì 3 ottobre, ore 16.00 – Sala della Fotografia
Lisetta Carmi: la fotografia come scelta di vita
Incontro esperienziale con Annamaria Guzzo e Maria Rosa Sossai.
Attività nell’ambito di Strategia Fotografia 2024.
Sabato 4 ottobre, ore 15.30-18.30 – Ex-scuderie
Postvarietal Communities
Mostra di Aterraterra a cura di Maria Rosa Sossai.
Ingresso gratuito in occasione della 21ª Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI.
Giovedì 9 ottobre, ore 17.00 – Sala del Principe
Lisetta Carmi: un’anima in cammino
Proiezione del film di Daniele Segre (2010).
Evento a cura di Maria Rosa Sossai nell’ambito di Strategia Fotografia 2024.
Sabato 11 ottobre, ore 16.00 – Museo Civico
Immagine Sicilia
Momento collettivo e presentazione dei risultati dei laboratori educativi per ragazze e ragazzi.
Evento a cura di Stefania Cordone. Attività nell’ambito di Strategia Fotografia 2024.
Domenica 12 ottobre, ore 9.00 – Piano Ferro, Castelbuono
Le Passeggiate dell’Invisibile – Diari dello stare
Site specific di Luigi Ciotta.
A cura di APS Il Cinghiale e la Balena in collaborazione con Regione Siciliana.
Sabato 18 ottobre, ore 17.00 – Sala del Principe
Concerto per chitarra e pianoforte
A cura di Nicola Oteri e Michele Amoroso.
Per maggiori informazioni sugli eventi e sugli orari è possibile consultare il sito ufficiale www.museocivico.eu e i canali del Museo Civico di Castelbuono.
