Speciale ottobre 2025 al Museo Civico di Castelbuono

Con l’arrivo dell’autunno, il Museo Civico propone un calendario di appuntamenti dedicati all’arte, alla fotografia, alla musica e alla vita culturale della comunità. Un mese ricco di incontri, mostre ed esperienze pensate per valorizzare il patrimonio e aprire nuove prospettive di dialogo con il pubblico.

Programma degli eventi

Venerdì 3 ottobre, ore 16.00 – Sala della Fotografia

Lisetta Carmi: la fotografia come scelta di vita

Incontro esperienziale con Annamaria Guzzo e Maria Rosa Sossai.

Attività nell’ambito di Strategia Fotografia 2024.

Sabato 4 ottobre, ore 15.30-18.30 – Ex-scuderie

Postvarietal Communities

Mostra di Aterraterra a cura di Maria Rosa Sossai.

Ingresso gratuito in occasione della 21ª Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI.

Giovedì 9 ottobre, ore 17.00 – Sala del Principe

Lisetta Carmi: un’anima in cammino

Proiezione del film di Daniele Segre (2010).

Evento a cura di Maria Rosa Sossai nell’ambito di Strategia Fotografia 2024.

Sabato 11 ottobre, ore 16.00 – Museo Civico

Immagine Sicilia

Momento collettivo e presentazione dei risultati dei laboratori educativi per ragazze e ragazzi.

Evento a cura di Stefania Cordone. Attività nell’ambito di Strategia Fotografia 2024.

Domenica 12 ottobre, ore 9.00 – Piano Ferro, Castelbuono

Le Passeggiate dell’Invisibile – Diari dello stare

Site specific di Luigi Ciotta.

A cura di APS Il Cinghiale e la Balena in collaborazione con Regione Siciliana.

Sabato 18 ottobre, ore 17.00 – Sala del Principe

Concerto per chitarra e pianoforte

A cura di Nicola Oteri e Michele Amoroso.

Per maggiori informazioni sugli eventi e sugli orari è possibile consultare il sito ufficiale www.museocivico.eu e i canali del Museo Civico di Castelbuono.