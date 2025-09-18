SportCity Day a Castelbuono
Anche il Comune di Castelbuono aderisce alla quarta edizione dello SportCity Day, l’iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione SportCity, che si terrà qui a Castelbuono il 20 e 21 settembre 2025.
Si tratta di una grande festa dello sport all’aria aperta, diffusa su tutto il territorio italiano, che mira a promuovere il benessere e la cultura del movimento in chiave inclusiva e sostenibile.
L’edizione 2025 è ispirata al forte legame tra sport e ambiente, valorizzando piazze e strade come luoghi di incontro e cambiamento sociale.
L’Amministrazione Comunale di Castelbuono, insieme alle numerose associazioni sportive locali, ha organizzato un ricco programma di attività gratuite e aperte a tutti, per incentivare la pratica sportiva e promuovere stili di vita sani.
Programma SportCity Day – 20 e 21 settembre 2025
Sabato 20 settembre
📍 Piazza Castello
⏰ Dalle ore 17:00 alle 19:00
- Pallavolo – a cura dell’Associazione Ypsivolley
- Tennis – a cura del Tennis Club
📞 Info e contatti: Roberto Mitra – cell. 329 4481777
📍 Piazza Margherita
⏰ Dalle ore 17:00
- Judo – a cura dell’Associazione Aerogym
⏰ Dalle ore 19:00
- Danza – a cura dell’Associazione Aerogym
📞 Info e contatti: Marienza Cicero – cell. 389 5504192
📍 Corso Umberto
⏰ Dalle ore 17:00 alle 20:00
- Torneo di ping pong – a cura della Pro Loco di Castelbuono
- Torneo di scacchi – a cura della Pro Loco di Castelbuono
📞 Info e contatti: Emanuele Cannizzaro – cell. 349 9174192
Domenica 21 settembre
📍 Piazza Castello
⏰ Dalle ore 10:00 alle 12:30
- Street soccer – a cura di FC Castelbuono
📞 Info e contatti: Giovanni Corradino – cell. 338 5005847
📍 Campetto Totò Spallino
⏰ Dalle ore 10:00 alle 12:30
- Atletica leggera con esercizi di stretching, staffetta e corsa ad ostacoli – a cura del Gruppo Atletico Polisportivo
📞 Info e contatti: Marco Mastrandrea – cell. 331 7160967
- Ginnastica per la salute e il benessere – a cura dell’Associazione Your Fitness
📞 Info e contatti: Anna Toscano – cell. 320 8892063
- Corpo libero e Kettlebell – a cura dell’Associazione Sport Inside
📞 Info e contatti: Vincenzo Ciolino – cell. 320 9454517
Azioni reciproche e inclusione
- Attività fisica inclusiva e disabilità
La cittadinanza è invitata a partecipare, in particolare bambini, ragazzi e famiglie, per vivere un momento di sport e comunità e per scoprire tutto ciò che le nostre associazioni offrono durante l’anno.
L’Amministrazione Comunale
