SportCity Day a Castelbuono

Anche il Comune di Castelbuono aderisce alla quarta edizione dello SportCity Day, l’iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione SportCity, che si terrà qui a Castelbuono il 20 e 21 settembre 2025.

Si tratta di una grande festa dello sport all’aria aperta, diffusa su tutto il territorio italiano, che mira a promuovere il benessere e la cultura del movimento in chiave inclusiva e sostenibile.

L’edizione 2025 è ispirata al forte legame tra sport e ambiente, valorizzando piazze e strade come luoghi di incontro e cambiamento sociale.

L’Amministrazione Comunale di Castelbuono, insieme alle numerose associazioni sportive locali, ha organizzato un ricco programma di attività gratuite e aperte a tutti, per incentivare la pratica sportiva e promuovere stili di vita sani.

Programma SportCity Day – 20 e 21 settembre 2025

Sabato 20 settembre

📍 Piazza Castello

⏰ Dalle ore 17:00 alle 19:00

Pallavolo – a cura dell’Associazione Ypsivolley

Tennis – a cura del Tennis Club

📞 Info e contatti: Roberto Mitra – cell. 329 4481777

📍 Piazza Margherita

⏰ Dalle ore 17:00

Judo – a cura dell’Associazione Aerogym

⏰ Dalle ore 19:00

Danza – a cura dell’Associazione Aerogym

📞 Info e contatti: Marienza Cicero – cell. 389 5504192

📍 Corso Umberto

⏰ Dalle ore 17:00 alle 20:00

Torneo di ping pong – a cura della Pro Loco di Castelbuono

Torneo di scacchi – a cura della Pro Loco di Castelbuono

📞 Info e contatti: Emanuele Cannizzaro – cell. 349 9174192

Domenica 21 settembre

📍 Piazza Castello

⏰ Dalle ore 10:00 alle 12:30

Street soccer – a cura di FC Castelbuono

📞 Info e contatti: Giovanni Corradino – cell. 338 5005847

📍 Campetto Totò Spallino

⏰ Dalle ore 10:00 alle 12:30

Atletica leggera con esercizi di stretching, staffetta e corsa ad ostacoli – a cura del Gruppo Atletico Polisportivo

📞 Info e contatti: Marco Mastrandrea – cell. 331 7160967

Ginnastica per la salute e il benessere – a cura dell'Associazione Your Fitness

📞 Info e contatti: Anna Toscano – cell. 320 8892063

Corpo libero e Kettlebell – a cura dell'Associazione Sport Inside

📞 Info e contatti: Vincenzo Ciolino – cell. 320 9454517

Azioni reciproche e inclusione

Attività fisica inclusiva e disabilità

La cittadinanza è invitata a partecipare, in particolare bambini, ragazzi e famiglie, per vivere un momento di sport e comunità e per scoprire tutto ciò che le nostre associazioni offrono durante l’anno.

L’Amministrazione Comunale