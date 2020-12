Live in streaming di Nava a Pollina per Orbita 2020

Annunciato per stasera alle ore 21:30 il live di Nava nell’ambito della rassegna orbita 2020 curato dall’Associazione Glenn Gould

Ascoltate Ypsini, mentre il mondo sembra essere affondato, proviamo a risalire per renderlo finalmente vivo.

Stasera ci raccoglieremo insieme, ognuno davanti ai propri monitor, per rivivere la performance di NAVA all’interno del magico contesto del Teatro Rosa di Pollina per il vol.3 di Orbita 2020.

Un’occasione per ricordarci ancora una volta, in questo anno così straniante che, nell’assenza fisica, possiamo ritrovare noi stessi attraverso il calore della nostra community ♥️

Da Ypsini a Ypsini.

Appuntamento alle 21.30.