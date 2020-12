Stasera evento LIVE al GAL Hassin

GAL Hassin e GrAG (Gruppo Astrofili Galileo Galilei) presentano Lo Spazio del Lunedì su https://www.facebook.com/events/706052743660486

stasera, lunedì 7 settembre 2020 alle ore 21.00

evento LIVE

Evento dedicato al rientro dei campioni recuperati dalla sonda giapponese Hayabusa 2 sulla superficie dell’asteroide Ryugu nel giugno 2018.

I campioni sono stati arrivati a Terra il 5 dicembre scorso, in Australia, dopo un viaggio di cinque miliardi di chilometri. Non mancherà un aggiornamento delle attività a bordo della ISS, della partenza del cargo Dragon avvenuta ieri sera dalla base del Kennedy Space Center e che raggiunge la ISS in queste ore: materiale per la sopravvivenza degli astronauti ma anche strumentazione a bordo, importante per la futura stazione spaziale lunare.

Con Carmelo Falco e Alessandro Nastasi (GAL Hassin) e Massimiliano Malerba e Paolo Zampolini (GrAG).