Stelle del Sud 2025: la Emmecci srl di Gangi inserita nella top 20 delle aziende eccellenti del Sole 24 Ore

Stelle del Sud è la lista delle 200 aziende del sud Italia che hanno ottenuto le migliori performance di crescita. 37 le aziende siciliane in classifica per il 2025

L’Azienda edile Emmecci srl, con sede a Gangi (in provincia di Palermo) torna per il secondo anno consecutivo nella lista delle “Stelle del Sud” stilata ogni anno dal Sole 24 Ore per offrire un riconoscimento alle 200 aziende eccellenti del Mezzogiorno. Nella classifica pubblicata pochi giorni fa dal prestigioso giornale economico la Emmecci srl risulta nella top venti, e precisamente al 19° posto, migliorando di due posizioni il 21° posto ottenuto lo scorso anno. In totale le aziende siciliane che figurano nella classifica del 2025 sono 37.

“Siamo felicissimi di questa conferma – afferma l’imprenditore Mario Puglisi. – Già l’anno scorso la sorpresa di essere stati selezionati fra le Stelle del Sud del Sole 24 Ore è stata una gioia immensa per tutti noi, la conferma di quest’anno ci gratifica ancora di più perché è il segno tangibile di un percorso virtuoso che ci vede tutti protagonisti in tutti i settori dell’edilizia e delle grandi opere. Questo riconoscimento ovviamente lo condividiamo con tutta la nostra grande famiglia, fatta ormai da più di 240 dipendenti. È merito loro, della loro professionalità e dedizione, se una realtà nata in un piccolo paese di provincia come Gangi, oggi riesce ad ottenere riconoscimenti così prestigiosi”.

“In questi anni siamo cresciuti molto – prosegue Puglisi – portando a termine cantieri importanti nel settore dei trasporti, delle grandi opere infrastrutturali, nel settore dell’edilizia sanitaria, ma anche nel settore del restauro e della manutenzione di edifici di grande pregio storico, artistico e monumentale. In questo settore, con grande piacere, abbiamo avuto un ruolo significativo nella rigenerazione urbana dello storico quartiere palermitano della Kalsa. Da poco, sempre a Palermo, abbiamo portato a termine un importante intervento per la riqualificazione di immobili di proprietà dell’Università degli Studi. In questo momento – conclude Puglisi – siamo impegnati su più fronti: tramite un consorzio stiamo realizzando diversi interventi di edilizia sanitaria nel mezzogiorno previsti dal PNRR, per un valore complessivo di 50 milioni di euro, mentre, per rimanere in Sicilia, ci siamo da poco aggiudicati la realizzazione del nuovo porto di Favignana, per un valore complessivo di 20 milioni di euro”.

Cos’è la lista Stelle del Sud

Stelle del Sud 2025 è la lista delle 200 aziende italiane con sede nel sud Italia che hanno ottenuto la migliore performance circa la crescita dei propri ricavi, la crescita del numero dei propri dipendenti e la crescita delle proprie immobilizzazioni materiali e immateriali nel triennio tra il 2020 e il 2023. Sono state prese in considerazione sia aziende private che quotate in borsa. Il concorso è stato svolto per il secondo anno in collaborazione tra Il Sole 24 Ore e Statista, azienda leader nelle ricerche di mercato. Per essere inserite nella lista le aziende dovevano registrarsi attraverso i siti web creati da Il Sole 24 Ore e Statista.

Clicca qui per vedere la classifica: https://lab24.ilsole24ore.com/stelle-del-sud/