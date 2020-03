stopcoronavirus, potenziamento della terapia intensiva. L’ospedale Giglio avvia raccolta fondi

L’ospedale Giglio ha avviato una raccolta fondi online allo scopo di prepararsi all’incremento di pazienti bisognosi di terapia intensiva a causa del contagio da Coronavirus, in basso il messaggio e il link per partecipare:

La Fondazione Giglio è un centro di alta specialità in Sicilia che opera, a Cefalù, nella gestione dell’omonimo ospedale.

In questi giorni i nostri medici, infermieri e tutto il nostro staff stanno affrontando con professionalità, coraggio e abnegazione, una sfida unica per il contrasto al coronavirus.

Abbiamo messo in campo le nostre migliori energie ma oggi abbiamo bisogno anche di te: #stopcoronavirus

E’ necessario implementare con nuove risorse umane e nuove tecnologie i mezzi messi in campo.

Dobbiamo potenziare la terapia intensiva, acquistare monitor, dispositivi di ventilazione non invasivi per la sub intensiva, oltre a dispositivi di protezione per chi è in prima linea nella lotta al virus.

#abbiamobisognodite

Anche da casa si può dare una mano donaci il tuo aiuto.

https://www.gofundme.com/f/e35yv-stopcoronavirus